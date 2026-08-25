Informations pratiques

Turckheim

Concert des Petits Chanteurs de Saint André

Rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05 17:30:00

fin : 2026-12-05 18:30:00

Date(s) :

2026-12-05

Profitez de la douceur des chants des Petits Chanteurs de Saint André !

Profitez de la douceur des chants des Petits Chanteurs de Saint André ! 0 .

Rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 06 18

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English :

Enjoy the sweet melodies of the Petits Chanteurs de Saint-André!

L’événement Concert des Petits Chanteurs de Saint André Turckheim a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Colmar