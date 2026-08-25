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Concert des Petits Chanteurs de Saint André Turckheim

samedi 5 décembre 2026 · Turckheim

Concert des Petits Chanteurs de Saint André Turckheim

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Rue du Conseil
Ville
68230 Turckheim
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Turckheim

Concert des Petits Chanteurs de Saint André

Rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-05 17:30:00
fin : 2026-12-05 18:30:00

Date(s) :
2026-12-05

Profitez de la douceur des chants des Petits Chanteurs de Saint André !
Profitez de la douceur des chants des Petits Chanteurs de Saint André ! 0  .

Rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 06 18 

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English :

Enjoy the sweet melodies of the Petits Chanteurs de Saint-André!

L’événement Concert des Petits Chanteurs de Saint André Turckheim a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Colmar

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