Concert des Petits Chanteurs de Saint André Turckheim
samedi 5 décembre 2026 · Turckheim
Informations pratiques
Turckheim
Concert des Petits Chanteurs de Saint André
Rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-05 17:30:00
fin : 2026-12-05 18:30:00
Date(s) :
2026-12-05
Profitez de la douceur des chants des Petits Chanteurs de Saint André !
Profitez de la douceur des chants des Petits Chanteurs de Saint André ! 0 .
Rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 06 18
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English :
Enjoy the sweet melodies of the Petits Chanteurs de Saint-André!
L’événement Concert des Petits Chanteurs de Saint André Turckheim a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Colmar
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