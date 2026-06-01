Concert des Prélude Bois & Prélude CHAM, Parvis des Capucins, Bordeaux

Concert des Prélude Bois & Prélude CHAM Vendredi 12 juin, 19h00 Parvis des Capucins Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T19:00:00+02:00 – 2026-06-12T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T19:00:00+02:00 – 2026-06-12T20:00:00+02:00

Un concert proposé par les élèves des Prélude Bois et Prélude Classes à Horaires Aménagés Musique, des petits orchestres qui permettent aux jeunes artistes de pratiquer la musique en collectif dès leurs premières années d’apprentissage.

Les 35 élèves présents sur scène interpréteront le Boléro de Ravel, le Printemps de Vivaldi, l’Hymne à l’amour d’Edith Piaf, et d’autres pièces classiques et populaires arrangées pour l’occasion…

[en partenariat avec le festival Chahuts et la Halle des Douves]

Retrouvez l’événement sur notre site internet !

Parvis des Capucins Place des Capucins, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-lecosse-travers-ses-instruments »}]

Dans le cadre de la Fête de quartier des Capucins. concert musique

© Festival Chahuts