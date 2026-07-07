Concert Des Rives d’été Duo Hallyday Fontenay-le-Comte
jeudi 16 juillet 2026 · Fontenay-le-Comte
Informations pratiques
Fontenay-le-Comte
Concert Des Rives d’été Duo Hallyday
Plaine des sports Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Concert à la Ginguette Duo Hallyday Reprise de Johnny Hallyday
Concert des Rives d’été à la Ginguette Plaine des Sports
Retrouvez l’énergie, l’authenticité et
la puissance du répertoire de Johnny
Hallyday en live ! .
Plaine des sports Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 41
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English :
Concert at La Ginguette Duo Hallyday Johnny Hallyday Covers
L’événement Concert Des Rives d’été Duo Hallyday Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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