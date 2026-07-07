Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Concert Des Rives d’été Duo Hallyday

Plaine des sports Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Concert à la Ginguette Duo Hallyday Reprise de Johnny Hallyday

Concert des Rives d’été à la Ginguette Plaine des Sports

Retrouvez l’énergie, l’authenticité et

la puissance du répertoire de Johnny

Hallyday en live ! .

Plaine des sports Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 41

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English :

Concert at La Ginguette Duo Hallyday Johnny Hallyday Covers

L’événement Concert Des Rives d’été Duo Hallyday Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin