Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Concert Des Rives d’été Jewly Rock alternatif français

Plaine des sports Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Concert à la Ginguette Jewly Rock alternatif français

Concert des Rives d’été à la Ginguette Plaine des Sports

Une grande voix du rock, puissante, chaude et charismatique, à la présence scénique digne de Nina Hagen et de Janis Joplin, Jewly sait partager ses émotions.

Bouleversante, envoûtante, avec cette pointe rageuse, elle vous câline tendrement avant de tout à coup vous fouetter les tympans de son rock musclé et vous emporter définitivement dans son univers. .

Plaine des sports Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 41

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English :

Concert at La Ginguette Jewly French alternative rock

L’événement Concert Des Rives d’été Jewly Rock alternatif français Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin