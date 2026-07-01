Concert des Voix d’Apamée, Cloître du Carmel, Pamiers

Informations pratiques

Concert des Voix d’Apamée Dimanche 20 septembre, 17h00 Cloître du Carmel Ariège

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Intimement lié à la ville de Pamiers, l’ensemble vocal Voix d’Apamée est composé de chanteurs amateurs auditionnés pour leurs qualités vocales et solfégiques.

Dirigé par Alex Rivals, il prend différentes formes selon les projets : chœur mixte, chœur d’hommes ou chœur de femmes. Ses membres, originaires de l’Ariège et des départements voisins, Aude, Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées, apportent à cette création leur voix et leur engagement.

Concert proposé par la ville de Pamiers et Voix d’Apamée. Renseignements :mathilde.besse@ville-pamiers.frou 05/61/60/93/61.

Cloître du Carmel Place du Mercadal, 09100 Pamiers Pamiers 09100 Ariège Occitanie http://www.ville-pamiers.fr [{« link »: « mailto:mathilde.besse@ville-pamiers.fr »}] Fondé par François de Caulet au XVIIe siècle, le Carmel, couvent de la communauté religieuse des Carmélites ayant quitté les lieux, en 2008, fut le dernier ordre religieux de Pamiers. D’une surface de 2800 m², il comprend un cloître, une chapelle, des jardins, la tour du Carmel ou de Mirande appelée aussi tour de l’évêque. Le Carmel possède son propre cimetière, qui renferme les sépultures de 250 religieuses enterrées là depuis sa fondation en 1685. Il entre dans le patrimoine communal de la ville de Pamiers depuis 2012. Bâtiment situé à proximité de la cathédrale Saint-Antonin et de l’ancien tribunal d’instance de Pamiers, place du Mercadal.

Intimement lié à la ville de Pamiers, l’ensemble vocal Voix d’Apamée est composé de chanteurs amateurs auditionnés pour leur qualité vocale et solfégique. Dirigé par Alex Rivals, il prend trois les :…

© Voix d’Apamée