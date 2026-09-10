Concert dessiné avec Cyril Pedrosa et LenParrot MLC Les Saulnières Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Concert dessiné avec Cyril Pedrosa et LenParrot

MLC Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 20:30:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Concert dessiné dans le cadre de Faites Lire !

Découvrez un concert dessiné, programmé dans le cadre de Faites Lire ! Cyril Pedrosa, auteur majeur de la bande dessinée française (Portugal, Trois Ombres, L’Âge d’or), aime explorer la scène à travers le concert dessiné. Dans ces créations, le dessin naît en direct sous les yeux du public et dialogue avec la musique. Des expériences déjà réalisées avec Voyou dans Les Royaumes invisibles ou Anne Paceo dans Sur une île, il compose des univers poétiques où images, sons et improvisation se répondent pour offrir une expérience immersive et sensible. Gratuit. Réservations sur faiteslire.fr https://www.billetweb.fr/concert-dessine-cyril-pedrosa?multi=45864&color=d62d8e&parent=billetteriefl26&from_multi=1 / 06 72 94 92 53. .

MLC Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53

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Concert dessin%E9 as part of the Faites Lire! initiative

L’événement Concert dessiné avec Cyril Pedrosa et LenParrot Le Mans a été mis à jour le 2026-09-01 par CDT72