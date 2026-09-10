Concert dessiné avec Cyril Pedrosa et LenParrot MLC Les Saulnières Le Mans
mercredi 30 septembre 2026 · MLC Les Saulnières · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Concert dessiné avec Cyril Pedrosa et LenParrot
MLC Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 20:30:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Concert dessiné dans le cadre de Faites Lire !
Découvrez un concert dessiné, programmé dans le cadre de Faites Lire ! Cyril Pedrosa, auteur majeur de la bande dessinée française (Portugal, Trois Ombres, L’Âge d’or), aime explorer la scène à travers le concert dessiné. Dans ces créations, le dessin naît en direct sous les yeux du public et dialogue avec la musique. Des expériences déjà réalisées avec Voyou dans Les Royaumes invisibles ou Anne Paceo dans Sur une île, il compose des univers poétiques où images, sons et improvisation se répondent pour offrir une expérience immersive et sensible. Gratuit. Réservations sur faiteslire.fr https://www.billetweb.fr/concert-dessine-cyril-pedrosa?multi=45864&color=d62d8e&parent=billetteriefl26&from_multi=1 / 06 72 94 92 53. .
MLC Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert dessin%E9 as part of the Faites Lire! initiative
L’événement Concert dessiné avec Cyril Pedrosa et LenParrot Le Mans a été mis à jour le 2026-09-01 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Bienvenue à la ferme – Cafés découverte 2026, Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Le Mans (72), Le Mans 10 septembre 2026
- SARDAR La Salle des Concerts Le Mans 11 septembre 2026
- Wissam Le Mans 11 septembre 2026
- ANNE DEPETRINI COMEDIE LE MANS Le Mans 12 septembre 2026
- Mensuelle du livre et du vinyle Entre les N° 52 et 63 Le Mans 12 septembre 2026