Le Mans au temps des romains 43 Grande Rue Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Le Mans au temps des romains

43 Grande Rue 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:30:00

fin : 2026-08-29 12:15:00

Date(s) :

2026-08-29

Plongez au cœur de l’histoire romaine du Mans, de la crypte archéologique des thermes à l’enceinte construite près de 400 ans plus tard.

Jauge de 20 personnes. .

43 Grande Rue 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

Delve into the heart of Le Mans’ Roman history, from the archaeological crypt of the thermal baths to the city wall built nearly 400 years later.

L’événement Le Mans au temps des romains Le Mans a été mis à jour le 2026-08-06 par CDT72