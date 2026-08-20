Concert dessiné – David Chevallier / Vincent Sorel, The Time Machine, Salle Paul Fort Nantes, Nantes

Informations pratiques

Concert dessiné – David Chevallier / Vincent Sorel, The Time Machine Dimanche 7 mars 2027, 17h30 Salle Paul Fort Nantes Loire-Atlantique

Prévente : Tarif Plein : 20 € / Réduit : 18 € / Petit Chat Fidèle : 16 € / Très Réduit : 7 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-07T17:30:00+01:00 – 2027-03-07T19:00:00+01:00

Fin : 2027-03-07T17:30:00+01:00 – 2027-03-07T19:00:00+01:00

Du jazz d’aujourd’hui avec des instruments du 17e siècle, le tout prenant vie sur scène en un étonnant concert dessiné. C’est la proposition née de la rencontre du musicien David Chevallier et de l’illustrateur Vincent Sorel, qui puisent leur inspiration dans La Machine à explorer le temps de H.G. Wells.

Dans un futur éloigné, la société imaginée par l’écrivain britannique H.G. Wells en 1895 est scindée en deux : une classe ouvrière retranchée sous terre et une classe aisée restée oisive à la surface. Fasciné par ce roman précurseur de la science-fiction, David Chevallier a conçu un répertoire qui en suit le déroulement. En compositeur rompu à la relecture contemporaine de musiques anciennes, il propose son propre voyage dans le temps. Dans The Time Machine, des instruments de l’époque baroque – théorbe, basse de viole, sacqueboute ténor et clavecin – tissent un son inédit. En direct, le dessinateur Vincent Sorel met en image cet inquiétant retour vers le futur !

Billetterie

Salle Paul Fort Nantes 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/agenda/david-chevallier-vincent-sorel-the-time-machine/ »}] [{« link »: « https://billetterie-pannonica.mapado.com/event/783604-david-chevallier-the-time-machine »}]

Jazz en phase

© Vincent Sorel