Concert dessiné Bibliothèque Multimédia Guéret

Concert dessiné

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret Creuse

Concert dessiné avec Bruno Liance Illustrateur du livre jeunesse Nina et la saxophoniste Silvia Ribeiro Ferreira.

Une revisite de la vie de Nina Simone en musique et en dessin.

A l’issue du concert, Bruno Liance sera en rencontre dédicace. .

English : Concert dessiné

