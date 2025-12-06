Concert dessiné Bibliothèque Multimédia Guéret
Concert dessiné
Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret Creuse
Concert dessiné avec Bruno Liance Illustrateur du livre jeunesse Nina et la saxophoniste Silvia Ribeiro Ferreira.
Une revisite de la vie de Nina Simone en musique et en dessin.
A l’issue du concert, Bruno Liance sera en rencontre dédicace. .
Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08
