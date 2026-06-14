concert d’été de la Muso Maianenco route de Saint Rémy de Provence Maillane dimanche 5 juillet 2026.

Maillane

concert d’été de la Muso Maianenco

Dimanche 5 juillet 2026 à partir de 20h30.

20h30 ouverture du publique. route de Saint Rémy de Provence Mas du juge Maillane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 20:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Concert d’été de la Muso Maianenco

Concert d’été de la Muso Maianenco.

Cet événement exceptionnel se tiendra dans le cadre enchanteur du Mas du juge à Maillane à 20h30.

Sous la direction de Joseph Lillamand et de Élisabeth Colineau.



La Muso Maianenco vous proposera un voyage musical à travers un répertoire riche et varié.



Venez vibrer au son des mélodies enchanteresse et partager un moment convivial en famille ou entre amis.

thème électrique ! .

route de Saint Rémy de Provence Mas du juge Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 64 55 38 brelsuppo@yahoo.fr

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English :

Muso Maianenco summer concert

L’événement concert d’été de la Muso Maianenco Maillane a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence