concert d’été de la Muso Maianenco route de Saint Rémy de Provence Maillane
concert d’été de la Muso Maianenco route de Saint Rémy de Provence Maillane dimanche 5 juillet 2026.
Maillane
concert d’été de la Muso Maianenco
Dimanche 5 juillet 2026 à partir de 20h30.
20h30 ouverture du publique. route de Saint Rémy de Provence Mas du juge Maillane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 20:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Concert d’été de la Muso Maianenco
Concert d’été de la Muso Maianenco.
Cet événement exceptionnel se tiendra dans le cadre enchanteur du Mas du juge à Maillane à 20h30.
Sous la direction de Joseph Lillamand et de Élisabeth Colineau.
La Muso Maianenco vous proposera un voyage musical à travers un répertoire riche et varié.
Venez vibrer au son des mélodies enchanteresse et partager un moment convivial en famille ou entre amis.
thème électrique ! .
route de Saint Rémy de Provence Mas du juge Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 64 55 38 brelsuppo@yahoo.fr
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English :
Muso Maianenco summer concert
L’événement concert d’été de la Muso Maianenco Maillane a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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