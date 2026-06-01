Concert d’été de l’Harmonie de Quend Quend
Concert d’été de l’Harmonie de Quend Quend samedi 20 juin 2026.
Quend
Concert d’été de l’Harmonie de Quend
Quend Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Entrée libre, venez nombreux
Entrée libre, venez nombreux .
Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free admission—come one, come all!
L’événement Concert d’été de l’Harmonie de Quend Quend a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre
À voir aussi à Quend (Somme)
- Fête de la Musique à La Salamandre Quend 20 juin 2026
- Concert Les Quennois chantent les comédies musicales Quend 20 juin 2026
- Fête de la Musique Quend Quend 21 juin 2026