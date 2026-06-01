Fête de la Musique à La Salamandre Quend samedi 20 juin 2026.

Quend

Fête de la Musique à La Salamandre

50 avenue Henri Renard Quend Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Variété des années 50 à 80 avec forte influence jazz, swing et latino. Ouverture du mini golf jusque 23h. Pensez à réserver.

Variété des années 50 à 80 avec forte influence jazz, swing et latino. Ouverture du mini golf jusque 23h. Pensez à réserver. .

50 avenue Henri Renard Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 64 96

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English :

A variety of 1950s to 1980s music with strong jazz, swing, and Latin influences. The mini-golf course is open until 11 p.m. Be sure to make a reservation.

L’événement Fête de la Musique à La Salamandre Quend a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre