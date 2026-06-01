Fête de la Musique Quend Quend
Fête de la Musique Quend Quend dimanche 21 juin 2026.
Quend
Fête de la Musique Quend
1 rue de la Mairie Quend Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Les Quennois Chantent sur les marches de la mairie de Quend Ville.
Les Quennois Chantent sur les marches de la mairie de Quend Ville. .
1 rue de la Mairie Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20
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English :
The people of Quend sing on the steps of Quend Town Hall.
L’événement Fête de la Musique Quend Quend a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre
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