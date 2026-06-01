Quend

Fête de la Musique Quend

1 rue de la Mairie Quend Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Les Quennois Chantent sur les marches de la mairie de Quend Ville.

Les Quennois Chantent sur les marches de la mairie de Quend Ville. .

1 rue de la Mairie Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20

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English :

The people of Quend sing on the steps of Quend Town Hall.

L’événement Fête de la Musique Quend Quend a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre