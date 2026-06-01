Concert Les Quennois chantent les comédies musicales Quend
Concert Les Quennois chantent les comédies musicales Quend samedi 20 juin 2026.
Quend
Concert Les Quennois chantent les comédies musicales
Quend Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Entrée gratuite
Entrée gratuite .
Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20
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English :
Free admission
L’événement Concert Les Quennois chantent les comédies musicales Quend a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre
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