Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Les Quennois chantent les comédies musicales Quend

Concert Les Quennois chantent les comédies musicales Quend samedi 20 juin 2026.

Ville : 80120 Quend

Département : Somme

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Quend

Concert Les Quennois chantent les comédies musicales

Quend Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Entrée gratuite
Entrée gratuite   .

Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free admission

L’événement Concert Les Quennois chantent les comédies musicales Quend a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre

À voir aussi à Quend (Somme)