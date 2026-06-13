Concert de l’Harmonie de Mers-les-Bains Quend samedi 4 juillet 2026.

Quend

Concert de l’Harmonie de Mers-les-Bains

Quend Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 21:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

61 musiciens issus de 9 communes différentes.

61 musiciens issus de 9 communes différentes. .

Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20

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English :

61 musicians from 9 different municipalities.

L’événement Concert de l’Harmonie de Mers-les-Bains Quend a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre