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Branchez ! L’histoire de la musique revue par Johnny & Wallace Quend

Branchez ! L’histoire de la musique revue par Johnny & Wallace Quend mardi 7 juillet 2026.

Adresse : 4 rue de l'église

Ville : 80120 Quend

Département : Somme

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Quend

Branchez ! L’histoire de la musique revue par Johnny & Wallace

4 rue de l’église Quend Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:30:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Lire entre les livres par l’association Dynamo.
Lire entre les livres par l’association Dynamo.   .

4 rue de l’église Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20 

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English :

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L’événement Branchez ! L’histoire de la musique revue par Johnny & Wallace Quend a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre

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