Branchez ! L’histoire de la musique revue par Johnny & Wallace Quend mardi 7 juillet 2026.

Quend

Branchez ! L’histoire de la musique revue par Johnny & Wallace

4 rue de l’église Quend Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Lire entre les livres par l’association Dynamo.

Lire entre les livres par l’association Dynamo. .

4 rue de l’église Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20

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English :

Reading Between the Lines by the Dynamo Association.

L’événement Branchez ! L’histoire de la musique revue par Johnny & Wallace Quend a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre