Concert d’été Rue du Lac Labergement-Sainte-Marie

Informations pratiques

Labergement-Sainte-Marie

Concert d’été

Rue du Lac Espace Les Vallières (Salle Polyvalente) Labergement-Sainte-Marie Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

L’Union Musicale de Jougne organise son traditionnel concert d’été. Pas commun pour une harmonie d’organiser un concert en plein été !! Mais depuis plus de 100 ans nous le faisons

Vous aimez la musique ? Vous avez envie de passer un bon moment?

Venez passer votre soirée avec l’harmonie Union musicale de Jougne

Entrée libre, chapeau à la sortie, nous vous conseillons d’arriver dès 20 heures si vous voulez être proche de la scène ! .

Rue du Lac Espace Les Vallières (Salle Polyvalente) Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté umj.jougne.contact@gmail.com

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English :

L’événement Concert d’été Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS