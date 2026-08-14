Concert d’été Rue du Lac Labergement-Sainte-Marie
vendredi 14 août 2026 · Rue du Lac · Labergement-Sainte-Marie
Informations pratiques
Labergement-Sainte-Marie
Concert d’été
Rue du Lac Espace Les Vallières (Salle Polyvalente) Labergement-Sainte-Marie Doubs
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
L’Union Musicale de Jougne organise son traditionnel concert d’été. Pas commun pour une harmonie d’organiser un concert en plein été !! Mais depuis plus de 100 ans nous le faisons
Vous aimez la musique ? Vous avez envie de passer un bon moment?
Venez passer votre soirée avec l’harmonie Union musicale de Jougne
Entrée libre, chapeau à la sortie, nous vous conseillons d’arriver dès 20 heures si vous voulez être proche de la scène ! .
Rue du Lac Espace Les Vallières (Salle Polyvalente) Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté umj.jougne.contact@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert d’été Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Labergement-Sainte-Marie (Doubs)
- Exposition artistique Par chez moi, la nature encrée. Simon Bichet Maison de la réserve Labergement-Sainte-Marie 10 août 2026
- Sortie découverte Sur les traces de la faune sauvage Labergement-Sainte-Marie 11 août 2026
- Sortie nature Oiseaux des forêts Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie 13 août 2026
- Sortie nature Petites bêtes du sol pour les 4-6ans Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie 13 août 2026
- Spectacle stand-up Nicolas Meyrieux JARDIN DE BEAUREGARD Labergement-Sainte-Marie 15 août 2026