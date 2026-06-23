Concert Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Metz

Concert Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-03-18 20:00:00

fin : 2027-03-18 21:10:00

Date(s) :

2027-03-18

Les Sept dernières paroles du Christ de Haydn sept adagios bouleversants, commandés par l’Église Santa Cueva de Cadix, méditant les paroles du Christ en croix ( Père, pardonne-leur , Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? ).

Créée en 1786, cette version instrumentale culmine dans un tremblement de terre musical, d’une puissance universelle. Portée par la Deutsche Radio Philharmonie sous la direction de Josep Pons, l’œuvre gagne une dimension nouvelle entre chaque mouvement, Martina Gedeck lit les paroles du Christ, enrichies de commentaires multiconfessionnels (musulmans, bouddhistes, juifs, athées…). Une réflexion à la fois intime et universelle, où la musique et la parole dépassent les frontières de la foi.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

Haydn’s *The Seven Last Words of Christ*: seven deeply moving adagios, commissioned by the Church of Santa Cueva in Cádiz, meditating on the words of Christ on the cross (“Father, forgive them,” “My God, why have you forsaken me?”).

Composed in 1786, this instrumental version culminates in a musical earthquake of universal power. Performed by the Deutsche Radio Philharmonie under the direction of Josep Pons, the work takes on a new dimension: between each movement, Martina Gedeck reads the words of Christ, enriched with multiconfessional commentary (Muslims, Buddhists, Jews, atheists…). A reflection that is both intimate and universal, in which music and words transcend the boundaries of faith.

L’événement Concert Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern Metz a été mis à jour le 2026-06-23 par AGENCE INSPIRE METZ