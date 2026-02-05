Concert • Devil’s Joke Thé Così Cusset

Concert • Devil’s Joke

Thé Così Square René-Bardet Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Pour ses concerts d’été, Thé Cosi et Chez les coincoins accueille le groupe Devil’s Joke le samedi 6 juin à 19h.

.

Thé Così Square René-Bardet Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 94 74 57 thecosi.cusset@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For its summer concerts, Thé Cosi et Chez les coincoins welcomes the band Devil’s Joke on Saturday June 6 at 7pm.

L’événement Concert • Devil’s Joke Cusset a été mis à jour le 2026-02-05 par Vichy Destinations