Concert • Devil’s Joke Thé Così Cusset
Concert • Devil’s Joke Thé Così Cusset samedi 6 juin 2026.
Concert • Devil’s Joke
Thé Così Square René-Bardet Cusset Allier
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06
2026-06-06
Pour ses concerts d’été, Thé Cosi et Chez les coincoins accueille le groupe Devil’s Joke le samedi 6 juin à 19h.
Thé Così Square René-Bardet Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 94 74 57 thecosi.cusset@gmail.com
English :
For its summer concerts, Thé Cosi et Chez les coincoins welcomes the band Devil’s Joke on Saturday June 6 at 7pm.
