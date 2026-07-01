Concert, Devon Duxe L’Aiguillon-la-Presqu’île
vendredi 24 juillet 2026 · L'Aiguillon-la-Presqu'île
Informations pratiques
L’Aiguillon-la-Presqu’île
Concert, Devon Duxe
Place Dudit L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Devon DUXE, c’est quatre types réunis pour un rock puissant, une énergie brute et des vibes modernes.
Un rock qui frappe fort. Le groupe a enregistré son premier album en 2023, date de la naissance de Devon Duxe. En 2026, il signera sont troisième album enregistré entre avril et juillet.
Lors de certaines prestations, le groupe propose également des reprises de grands standards rock histoire de partager avec le public une part d’histoire et de souvenirs de la musique. .
Place Dudit L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 19 29 mairie@laiguillonlapresquile.fr
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English :
L’événement Concert, Devon Duxe L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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