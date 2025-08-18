L’Aiguillon-la-Presqu’île

Sortie pêche à pied & Découverte du bord de mer

L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:30:00

fin : 2026-08-12 12:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-19 2026-07-29 2026-08-04 2026-08-12 2026-08-15 2026-08-17

Pêche à pied et découverte du bord de mer

Ludique, récréative et adaptée à tous, cette animation vous permettra de découvrir, à l’aide d’épuisettes ou tout simplement avec les mains, coquillages, crustacés et autres animaux étranges du bord de mer. Moment initiatique indispensable à vos futures pêches. Matériel fourni.

La Tranche sur mer Inscription dans les offices de tourisme

RDV communiqué à l’inscription. Matériels fournis 3h -25 pêcheurs max.

Possibilité de prestation pour les groupes pré-constitués en dehors de la période estivale. Tarif sur demande. .

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

Fishing on foot and discovery of the seaside

L’événement Sortie pêche à pied & Découverte du bord de mer L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud