Festival musical de la Baie, Duo Violon et alto L’Aiguillon-la-Presqu’île
Festival musical de la Baie, Duo Violon et alto L’Aiguillon-la-Presqu’île lundi 27 juillet 2026.
L’Aiguillon-la-Presqu’île
Festival musical de la Baie, Duo Violon et alto
Église L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 21:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Noëlle Barbereau et Hugo Chenuet
Ce duo de violon et alto explore la rencontre des registres, entre clarté des aigus et profondeurs des graves. Les deux instruments dialoguent, s’entrelacent et échangent leurs rôles, révélant toute la richesse de leur sonorités dans un programme où équilibre, contraste et fusion des timbres sont au coeur de l’écoute.
Réservation conseillée .
Église L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
Noëlle Barbereau and Hugo Chenuet
L’événement Festival musical de la Baie, Duo Violon et alto L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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