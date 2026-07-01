Course des plages Fautaises L’Aiguillon-la-Presqu’île
dimanche 26 juillet 2026 · L'Aiguillon-la-Presqu'île
Informations pratiques
L’Aiguillon-la-Presqu’île
Course des plages Fautaises
Plage de la barrique L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:15:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Deux parcours accessibles à tous (5 km ou 10 km) et un circuit de rando de 7km, une ambiance estivale et sportive en bord de mer, et un départ à marée basse sur la plage de la Barrique.
À marée basse, venez courir les pieds dans le sable dans une ambiance conviviale et estivale ?! Deux parcours sont proposés
5 km La course des vacancières et des vacanciers (à partir de la catégorie minime)
10 km Le défi Sable et Mer (à partir de la catégorie cadet)
Randonnée de 7km .
Plage de la barrique L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 6 61 90 19 26 jogginglucon85@gmail.com
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English :
Two runs open to everyone (5 km or 10 km) and a 7-km hiking trail, a summery, sporty atmosphere by the sea, and a low-tide start on La Barrique Beach.
L’événement Course des plages Fautaises L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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