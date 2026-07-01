Informations pratiques

L’Aiguillon-la-Presqu’île

Course des plages Fautaises

Plage de la barrique L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:15:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Deux parcours accessibles à tous (5 km ou 10 km) et un circuit de rando de 7km, une ambiance estivale et sportive en bord de mer, et un départ à marée basse sur la plage de la Barrique.

À marée basse, venez courir les pieds dans le sable dans une ambiance conviviale et estivale ?! Deux parcours sont proposés

5 km La course des vacancières et des vacanciers (à partir de la catégorie minime)

10 km Le défi Sable et Mer (à partir de la catégorie cadet)

Randonnée de 7km .

Plage de la barrique L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 6 61 90 19 26 jogginglucon85@gmail.com

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English :

Two runs open to everyone (5 km or 10 km) and a 7-km hiking trail, a summery, sporty atmosphere by the sea, and a low-tide start on La Barrique Beach.

L’événement Course des plages Fautaises L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud