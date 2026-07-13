Informations pratiques

L’Aiguillon-la-Presqu’île

Traversée du plan d’eau de baignade à la nage

Poste de secours plan d’eau de baignade L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 11:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Traversée du plan d’eau de baignade

Traversée du plan d’eau de baignade à la nage, libre ou chronométrée, tous les mercredis

À partir de 7 ans (savoir nager)

À partir de 11h.

Rdv au poste de secours sur la Plan d’eau de baignade .

Poste de secours plan d’eau de baignade L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 19 29

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English :

Crossing the bathing lake

L’événement Traversée du plan d’eau de baignade à la nage L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud