Traversée du plan d’eau de baignade à la nage L’Aiguillon-la-Presqu’île
mercredi 15 juillet 2026 · L'Aiguillon-la-Presqu'île
Informations pratiques
L’Aiguillon-la-Presqu’île
Traversée du plan d’eau de baignade à la nage
Poste de secours plan d’eau de baignade L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Traversée du plan d’eau de baignade
Traversée du plan d’eau de baignade à la nage, libre ou chronométrée, tous les mercredis
À partir de 7 ans (savoir nager)
À partir de 11h.
Rdv au poste de secours sur la Plan d’eau de baignade .
Poste de secours plan d’eau de baignade L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 19 29
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English :
Crossing the bathing lake
L’événement Traversée du plan d’eau de baignade à la nage L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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