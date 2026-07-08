Marché de l’Art Place Dudit L’Aiguillon-la-Presqu’île

Informations pratiques

L’Aiguillon-la-Presqu’île

Marché de l’Art

Place Dudit Avenue de la Plage L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14 23:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-08-25

Tous les mardis soir de juillet et d’août, retrouvez artisans et artistes qui exposent leurs créations et proposent des démonstrations de leur savoir-faire.

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Place Dudit Avenue de la Plage L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 19 29 mairie@laiguillonlapresquile.fr

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English :

Every Tuesday evening in July and August, artisans and artists display their creations and demonstrate their skills.

L’événement Marché de l’Art L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud