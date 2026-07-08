Marché de l’Art Place Dudit L’Aiguillon-la-Presqu’île
mardi 14 juillet 2026 · Place Dudit · L'Aiguillon-la-Presqu'île
Informations pratiques
L’Aiguillon-la-Presqu’île
Marché de l’Art
Place Dudit Avenue de la Plage L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14 23:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-08-25
Tous les mardis soir de juillet et d’août, retrouvez artisans et artistes qui exposent leurs créations et proposent des démonstrations de leur savoir-faire.
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Place Dudit Avenue de la Plage L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 19 29 mairie@laiguillonlapresquile.fr
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English :
Every Tuesday evening in July and August, artisans and artists display their creations and demonstrate their skills.
L’événement Marché de l’Art L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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