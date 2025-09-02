Sortie nature, découverte de la Rade d’amour Route de la Pointe d’Arçay L’Aiguillon-la-Presqu’île

L’Aiguillon-la-Presqu’île

Sortie nature, découverte de la Rade d’amour

Route de la Pointe d’Arçay La Rade d’Amour L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Ouverture des réservations 2 semaines avant la date de la visite.

Visite naturaliste de la Rade d’Amour. L’homme et l’oiseau ont toujours cohabité sur le littoral sud-Vendée, exploitant chacun les ressources naturelles de l’estuaire du Lay.

La commune de L’Aiguillon-la-Presqu’île vous propose une visite commentée de la Rade d’Amour à la rencontre des oiseaux, de la flore des bassins ostréicoles.

Durée 2h00 .

Route de la Pointe d’Arçay La Rade d’Amour L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

Reservations open 2 weeks before the date of the visit.

L’événement Sortie nature, découverte de la Rade d’amour L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud