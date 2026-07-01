Marché Nocturnes Aiguillonnaises Concert AMY LEE L’Aiguillon-la-Presqu’île

Informations pratiques

L’Aiguillon-la-Presqu’île

Marché Nocturnes Aiguillonnaises Concert AMY LEE

Le Port L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-07-15 23:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Marché nocturne et animé. Tous les mercredis soir de juillet et d’août, retrouvez artisans et artistes qui exposent leurs créations et proposent des démonstrations de leur savoir-faire.

19h marché

21h Concert

AMY LEE & THE LOCO PROJECT BAND

Rock

Amy Lee c’est l’histoire d’une chanteuse folk et de son groupe The Loco Project Band. Au cœur des années 80, alors que le groupe est en tournée, l’avion qui doit les conduire sur leur prochaine scène s’écrase laissant comme seul vestige le journal d’Amy Lee.

40 ans plus tard, quatre musiciens et un illustrateur mettent la main sur ce journal et décident de réincarner The Loco Project Band en faisant revivre les chansons d’Amy Lee.

Le projet commence en 2017 avec l’écriture, la composition et l’enregistrement de titres mettant en scène le personnage de Amy Lee. De ces histoires naît un album éponyme aux forts accents folk, qui voit le jour en mai 2018 et trouve un écho outre-atlantique. Un EP plus tard, The Summer Session , les Nantais entrent en studio début 2020 pour enregistrer un second album Lost In Confusion . Bien loin du son folk du premier LP, le groupe signe un disque très rock et très énergique et sort un premier single, Chemical Love , en octobre 2020, accompagné d’un clip entièrement dessiné à la main. S’ensuit quelques mois plus tard, un nouveau single, Crossroads .

Côté réalisation, l’album a été enregistré et mixé au Garage Hermétique (Libertines, Dominique A…) et masterisé par Graeme Durham à The Exchange (U2, B52’s, Beady Eye, Kasabian…).

Amy Lee & The Loco Project Band oscillent avec habileté entre rock noisy, folk et ambiances post-rock, brouillent les pistes, cassent le genre et ne se refusent rien. Surtout pas les mélodies pops diluées dans les guitares réverbérées ! .

Le Port L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 19 29 mairie@laiguillonlapresquile.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Animated night market. Every Wednesday evening in July and August, artisans and artists display their creations and demonstrate their skills.

L’événement Marché Nocturnes Aiguillonnaises Concert AMY LEE L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud