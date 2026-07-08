Informations pratiques

L’Aiguillon-la-Presqu’île

Marché Nocturnes Aiguillonnaises Concert Odyssée Live

Le Port L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-22 23:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-12

Marché nocturne et animé.

19h marché.

21h Concert

ODYSSÉE LIVE sillonne depuis près de 40 ans les routes du grand Ouest, armé d’un répertoire de variété française et internationale.

Ces artistes embarquent avec eux le public, toutes générations confondues, pour une soirée dansante et festive en mode concert live. .

Le Port L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 19 29 mairie@laiguillonlapresquile.fr

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English :

Lively night market.

L’événement Marché Nocturnes Aiguillonnaises Concert Odyssée Live L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud