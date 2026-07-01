Concert Manu de Nars L’Aiguillon-la-Presqu’île
lundi 27 juillet 2026 · L'Aiguillon-la-Presqu'île
Informations pratiques
L’Aiguillon-la-Presqu’île
Concert Manu de Nars
Place Dudit L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 21:30:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Après plusieurs années de tournée à travers la France et animé par l’envie de dévoiler des choses plus personnelles, c’est une collaboration avec GAUVAIN SERS en 2020 qui conforte MANU DE NARS à se lancer dans l’aventure solo. Un premier EP voit le jour en décembre 2021, 6 chansons qui synthétisent toutes les influences de son auteur, la pop, le rock et la chanson.
Un disque personnel, dans la langue de Molière, accompagné de mélodies accrocheuses et entraînantes.
Avril 2023 est marqué par la sortie d’un second disque “L’amour triomphe de tout”. Un album de chansons sincères qui nous parlent et nous font du bien.
Les morceaux prennent toute leur dimension en concert, portés par 4 musiciens rompus à l’exercice de la scène. Une énergie débordante et généreuse, qui fédère, qui touche au plus profond. .
Place Dudit L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 29 19 mairie@laiguillonlapresquile.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Manu de Nars L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
À voir aussi à L'Aiguillon-la-Presqu'île (Vendée)
- Sortie pêche à pied & Découverte du bord de mer L’Aiguillon-la-Presqu’île 15 juillet 2026
- Traversée du plan d’eau de baignade à la nage L’Aiguillon-la-Presqu’île 15 juillet 2026
- Marché Nocturnes Aiguillonnaises Concert AMY LEE L’Aiguillon-la-Presqu’île 15 juillet 2026
- Sortie pêche au surf casting, en bord de plage L’Aiguillon-la-Presqu’île 16 juillet 2026
- Concert, NINI POULAIN L’Aiguillon-la-Presqu’île 16 juillet 2026