Informations pratiques

L’Aiguillon-la-Presqu’île

Concert Manu de Nars

Place Dudit L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 21:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Après plusieurs années de tournée à travers la France et animé par l’envie de dévoiler des choses plus personnelles, c’est une collaboration avec GAUVAIN SERS en 2020 qui conforte MANU DE NARS à se lancer dans l’aventure solo. Un premier EP voit le jour en décembre 2021, 6 chansons qui synthétisent toutes les influences de son auteur, la pop, le rock et la chanson.

Un disque personnel, dans la langue de Molière, accompagné de mélodies accrocheuses et entraînantes.

Avril 2023 est marqué par la sortie d’un second disque “L’amour triomphe de tout”. Un album de chansons sincères qui nous parlent et nous font du bien.

Les morceaux prennent toute leur dimension en concert, portés par 4 musiciens rompus à l’exercice de la scène. Une énergie débordante et généreuse, qui fédère, qui touche au plus profond. .

Place Dudit L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 29 19 mairie@laiguillonlapresquile.fr

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English :

L’événement Concert Manu de Nars L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud