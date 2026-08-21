Concert – « Dévotions provençales », Église Saint-Jean-Baptiste, Sceaux
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Jean-Baptiste · Sceaux
Informations pratiques
Concert – « Dévotions provençales » Dimanche 20 septembre, 15h30 Église Saint-Jean-Baptiste Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Concert gratuit organisé par l’association Les Méridionaux de Sceaux et par l’association des Amis d’Emmanuel de Fonscolombe.
Hommage à Emmanuel de Fonscolombe, compositeur romantique provençal (1810-1875) ancêtre d’Antoine de Saint-Exupéry.
Ensemble À Rebours, Catherine Manandaza, soprano – Daphné Souvatzi, alto – Enguerrand Dubroca, ténor – Mario Hacquard, baryton – Etsuko Shoji, harpe – Volny Hostiou, serpent – Michel Bellon, galoubet et tambourin provençal
> Dimanche 20 septembre 2026 à 15h30, à l’Église St-Jean-Baptiste
> Entrée libre, sans réservation
Église Saint-Jean-Baptiste 1 Rue du Docteur Berger, 92330 Sceaux, France Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France 0141130606 http://paroisse-sceaux.fr
Concert gratuit organisé par l’association Les Méridionaux de Sceaux et par l’association des Amis d’Emmanuel de Fonscolombe.
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