Concert d’exception: Simon Shaheen, Nai Barghouti & Ensemble Place du du Tertre Saint-Laurent Angers
Concert d’exception: Simon Shaheen, Nai Barghouti & Ensemble Place du du Tertre Saint-Laurent Angers jeudi 4 juin 2026.
Concert d’exception: Simon Shaheen, Nai Barghouti & Ensemble
Place du du Tertre Saint-Laurent Greniers Saint-Jean d’Angers Angers Maine-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 20:00:00
fin : 2026-06-04 22:00:00
Date(s) :
2026-06-04
L’association Al Kamandjati vous donne rendez-vous aux Greniers Saint-Jean d’Angers pour une soirée musicale d’exception placée sous le signe de la grande tradition arabe avec le maestro Simon Shaheen, figure majeure de la musique arabe contemporaine. .
Place du du Tertre Saint-Laurent Greniers Saint-Jean d’Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire info@alkamandjati.org
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L’événement Concert d’exception: Simon Shaheen, Nai Barghouti & Ensemble Angers a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Angers
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