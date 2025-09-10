Concert d’exception: Simon Shaheen, Nai Barghouti & Ensemble Place du du Tertre Saint-Laurent Angers

Concert d’exception: Simon Shaheen, Nai Barghouti & Ensemble

Place du du Tertre Saint-Laurent Greniers Saint-Jean d’Angers Angers Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:00:00

fin : 2026-06-04 22:00:00

Date(s) :

2026-06-04

L’association Al Kamandjati vous donne rendez-vous aux Greniers Saint-Jean d’Angers pour une soirée musicale d’exception placée sous le signe de la grande tradition arabe avec le maestro Simon Shaheen, figure majeure de la musique arabe contemporaine. .

Place du du Tertre Saint-Laurent Greniers Saint-Jean d’Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire info@alkamandjati.org

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L’événement Concert d’exception: Simon Shaheen, Nai Barghouti & Ensemble Angers a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Angers