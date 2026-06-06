Concert d’harmonie 1C & 2C Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

Le Conservatoire vous donne rendez-vous pour un concert d’harmonie, moment fort de la saison musicale où se rencontrent exigence artistique et plaisir du jeu collectif. Réunis autour d’un programme varié, les musiciens font vibrer toute la palette sonore de l’orchestre d’harmonie, entre puissance et nuances.

Composé d’instruments à vent et de percussions, cet ensemble se distingue par sa capacité à explorer des univers musicaux multiples. Du grand répertoire transcrit aux œuvres originales pour harmonie, en passant par des pièces inspirées du jazz, de la musique de film ou des traditions populaires, le programme offre un véritable voyage sonore.

Au-delà de la performance, ce concert illustre le travail d’ensemble, l’écoute et la cohésion développés tout au long de l’année. Chaque pupitre contribue à une identité sonore riche et équilibrée, portée par l’engagement des musiciens et la direction attentive de leur chef.

Ouvert à tous les publics, ce concert d’harmonie promet un moment convivial et accessible, où la musique se partage avec enthousiasme et générosité. Une belle occasion de découvrir l’énergie et la modernité de cet orchestre aux multiples facettes.

Le Conservatoire vous invite à un concert d’harmonie placé sous le signe du partage et de l’énergie collective. Porté par les élèves et musiciens de l’établissement, ce rendez-vous met en lumière la richesse et la diversité du répertoire pour orchestre d’harmonie.

Le samedi 13 juin 2026

de 16h30 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T19:30:00+02:00

fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T16:30:00+02:00_2026-06-13T17:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS

+33144538686



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