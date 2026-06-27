Concert Dhrupad — Jérôme Cormier & Pandit Mohan Shyam Sharma Studio des Orteaux Paris
Concert Dhrupad — Jérôme Cormier & Pandit Mohan Shyam Sharma Studio des Orteaux Paris samedi 27 juin 2026.
Samedi 27 juin 2026 à Paris 20e, Jérôme Cormier propose un concert de chant Dhrupad, grande tradition vocale de la musique classique de l’Inde du Nord. Il sera accompagné par Pandit Mohan Shyam Sharma au pakhawaj, percussionniste éminent de l’accompagnement des grands maîtres de la tradition Dagar.
Le Dhrupad, art ancestral dont la forme actuelle a déjà un demi-millénaire, déploie le rāga dans une progression lente, profonde et méditative, depuis l’ālāp non mesuré jusqu’à la composition rythmée avec pakhawaj.
« Une belle complicité unit JEROME CORMIER et PANDIT MOHAN SHYAM SHARMA.
Représentant le chant DHRUPAD dans l’illustre tradition des Dagar, Jerôme CORMIER a eu le privilège d’explorer cet art vocal, le plus ancien de l’Inde du Nord, auprès du mémorable Ustad H. SAYEEDUDDIN DAGAR.
Tout en maîtrisant l’extraordinaire palette de nuances et de subtilités propres à cette tradition musicale, Jerôme CORMIER
affirme une esthétique qui le distingue, porteuse d’une belle
intériorité. Doué d’un timbre qui sert admirablement le genre, il fait
naître une chaleur émotionnelle dont vous vous souviendrez.
Pandit Mohan Shyam Sharma a accompagné les plus grands musiciens de la tradition Dhrupad en Inde, en Europe et en Amérique (les frères Dagar comme Ravi Shankar, Shivkumar Sharma, et beaucoup d’autres grands noms), et il est aujourd’hui l’un des joueurs de pakhawaj les plus recherchés. Sa maîtrise des techniques d’accompagnement se distingue par ses variations
imaginatives dialoguant avec les improvisations du chanteur tout en assurant la coordination requise et en respectant l’ambiance des poèmes chantés.«
Michèle Dehoky
L’art vocal des ragas dans la musique classique de l’Inde du Nord
Le samedi 27 juin 2026
de 19h00 à 21h00
payant
Tarifs : 20 euros – Réduit : 15 euros
Réservation conseillée :
Michelle 06 03 25 28 59
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T19:00:00+02:00_2026-06-27T21:00:00+02:00
Studio des Orteaux 29 rue des Orteaux 75020 Paris
https://jeromecormier.fr/concerts.html +33603252859 dhrupadfrance@gmail.com https://www.facebook.com/chantdhrupad https://www.facebook.com/chantdhrupad
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