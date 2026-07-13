Informations pratiques

Ambrugeat

Concert Diluvienne

5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Concert . chants polyphoniques

A la fois ancré dans la culture traditionnelle occitane, les bals, les polyphonies, la ruralité … le groupe, composé de personnes LGBTQIA+ et racisé, arpente également des milieux queers, militants et citadins.

Leur grande joie est de faire découvrir à ces derniers.ères la beauté trop méconnue de la culture du territoire occitan ! Devant des publics parfois plus âgés, devant les yeux et les oreilles des habitué.e.s du trad, le trio représente d’autres minorités sur scène et aime glisser dans son set des chants et des clins d’œil sur d’autres modèles que les classiques histoires d’amours traditionnelles entre une femme et un homme.

Concert co-organisé avec la FAL19 dans le cadre du dispositif Au bout de la Scène.

Participation libre

Bar et petite restauration sur place .

5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 99 78 contact@lamaisonsurlaplace.org

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English : Concert Diluvienne

L’événement Concert Diluvienne Ambrugeat a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze