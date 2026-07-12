Informations pratiques

Ambrugeat

Spectacle A côté

5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 18:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Spectacle . duo clownesque pour querelle de voisinage

tout public . à partir de 3 ans

Elvira vit paisiblement dans sa petite maison remplie de ses habitudes et de ses

rituels quotidiens. Jusqu’au jour où Padok vient s’installer juste à côté, mais alors juste à côté.

Leur différence est si grande, arriveront-ils à vivre l’un à côté de l’autre sans finir par s’entretuer ?

Rien n’est sûr !? Tout se jouera devant vous.

Avec humour et sensibilité, les clowns Daniella Marzolo et Ziky Versari explorent ces désaccords ordinaires pour en faire une joyeuse réflexion sur les enjeux du vivre-ensemble. Un spectacle qui invite chaque membre du public à prendre du recul… et à en rire !

Participation libre

Bar et petite restauration sur place .

5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 99 78 contact@lamaisonsurlaplace.org

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English : Spectacle A côté

L’événement Spectacle A côté Ambrugeat a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme de Haute Corrèze