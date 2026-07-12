Scène ouverte Ambrugeat
samedi 12 septembre 2026 · Ambrugeat
Informations pratiques
Ambrugeat
Scène ouverte
5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
SCÈNE OUVERTE
chant . musique . danse . poésie . jonglage…
Venez pousser la chansonnette, déclamer vos textes, lire un passage de votre auteur.e préféré.e ou nous faire entendre votre dernier morceau de trompette lors de cette rencontre poétique et musicale. Un seul mot d’ordre la bonne humeur et le partage. Et bien sûr, venez écouter, en profiter, réagir.
Pour vous inscrire merci d’envoyer un mail à contact@lamaisonsurlaplace.org ou un sms au 07 48 11 99 78
Participation libre
Bar et petite restauration sur place .
5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 99 78 contact@lamaisonsurlaplace.org
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English : Scène ouverte
L’événement Scène ouverte Ambrugeat a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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