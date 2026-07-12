Informations pratiques

Ambrugeat

Concert Juan Carlos Arrechea Quartet

5 Rue Saint Salvy Ambrugeat Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 18:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Concert afro colombian jazz

Juan Carlos Arrechea présente son nouveau projet une célébration à la fois profonde et solaire de ses racines afro-colombiennes. Au centre des attentions, il place son instrument de prédilection la marimba de chonta. Dans ce quartet, elle y devient la force motrice qui rassemble les rythmes traditionnels de Colombie, le jazz et les influences des autres musiciens. Une musique naturellement hybride et un hommage évidemment vibrant à son héritage venu du cœur de la Colombie.

Participation libre

Bar et petite restauration sur place .

5 Rue Saint Salvy Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 99 78 contact@lamaisonsurlaplace.org

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English : Concert Juan Carlos Arrechea Quartet

L’événement Concert Juan Carlos Arrechea Quartet Ambrugeat a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme de Haute Corrèze