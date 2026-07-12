Concert Juan Carlos Arrechea Quartet Ambrugeat
dimanche 30 août 2026 · Ambrugeat
Informations pratiques
Ambrugeat
Concert Juan Carlos Arrechea Quartet
5 Rue Saint Salvy Ambrugeat Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 18:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Concert afro colombian jazz
Juan Carlos Arrechea présente son nouveau projet une célébration à la fois profonde et solaire de ses racines afro-colombiennes. Au centre des attentions, il place son instrument de prédilection la marimba de chonta. Dans ce quartet, elle y devient la force motrice qui rassemble les rythmes traditionnels de Colombie, le jazz et les influences des autres musiciens. Une musique naturellement hybride et un hommage évidemment vibrant à son héritage venu du cœur de la Colombie.
Participation libre
Bar et petite restauration sur place .
5 Rue Saint Salvy Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 99 78 contact@lamaisonsurlaplace.org
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English : Concert Juan Carlos Arrechea Quartet
L’événement Concert Juan Carlos Arrechea Quartet Ambrugeat a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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