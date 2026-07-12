Exposition Delaunay. Ma peinture, ma vie. Ma vie, ma peinture. Ambrugeat
vendredi 7 août 2026 · Ambrugeat
Informations pratiques
Ambrugeat
Exposition Delaunay. Ma peinture, ma vie. Ma vie, ma peinture.
5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-07
Vernissage croisé avec l’exposition de l’église d’Ambrugeat organisée par le Tromp’loup = DIM 9 AOÛT . 17H
Exposition peinture visible aux horaires d’ouverture du café
Mon regard se pose sur une toile blanche et j’attends que mon cerveau m’indique le chemin à prendre. Je sens monter en moi des émotions, des sensations, mon cerveau a le déclic et c’est parti pour l’inconnu. Je rentre petit à petit dans une transe qui m’obsède, une idée arrive, une autre rebondit, les couleurs éclatent sous mes pinceaux et tout cela construit ma création. Mon cerveau est sous pression, il faut que je jette mes pensées, mon passé, l’instant présent et j’anticipe mon futur en passant par plusieurs étapes ; positif, perturbé, coloré, et la toile commence à me parler à voix basse en me déclarant Grâce à toi, je suis vivante .
vendredi 14h-23h
samedi 9h-23h
dimanche 9h-18h .
5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 99 78 contact@lamaisonsurlaplace.org
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English : Exposition Delaunay. Ma peinture, ma vie. Ma vie, ma peinture.
L’événement Exposition Delaunay. Ma peinture, ma vie. Ma vie, ma peinture. Ambrugeat a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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