Informations pratiques

Ambrugeat

Concert Duo Vazquez Aceituno

5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

DUO VAZQUEZ ACEITUNO

concert . musiques traditionelles argentines

Le duo Vazquez-Aceituno combine instruments traditionnels et emblématiques de cultures sudaméricaines. Juan Manuel ouvre la voie à la poésie populaire, tandis que Jeronimo aborde l’improvisation à partir d’instruments de percussions de la Pampa et des Andes.

Au creux d’une poignée d’histoires, ils jouent des chacareras, des zambas mais encore des festejos, des landos ou des milongas, pour raconter les coutumes et les résistances d’êtres de la America morena (Amérique castillanophone métissée).

Participation libre

Bar et petite restauration sur place .

5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 99 78 contact@lamaisonsurlaplace.org

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English : Concert Duo Vazquez Aceituno

L’événement Concert Duo Vazquez Aceituno Ambrugeat a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze