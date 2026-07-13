Concert Duo Vazquez Aceituno Ambrugeat
dimanche 9 août 2026 · Ambrugeat
Informations pratiques
Ambrugeat
Concert Duo Vazquez Aceituno
5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
DUO VAZQUEZ ACEITUNO
concert . musiques traditionelles argentines
Le duo Vazquez-Aceituno combine instruments traditionnels et emblématiques de cultures sudaméricaines. Juan Manuel ouvre la voie à la poésie populaire, tandis que Jeronimo aborde l’improvisation à partir d’instruments de percussions de la Pampa et des Andes.
Au creux d’une poignée d’histoires, ils jouent des chacareras, des zambas mais encore des festejos, des landos ou des milongas, pour raconter les coutumes et les résistances d’êtres de la America morena (Amérique castillanophone métissée).
Participation libre
Bar et petite restauration sur place .
5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 99 78 contact@lamaisonsurlaplace.org
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English : Concert Duo Vazquez Aceituno
L’événement Concert Duo Vazquez Aceituno Ambrugeat a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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