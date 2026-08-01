Pédalo kayak éclipse Ambrugeat
mercredi 12 août 2026 · Ambrugeat
Informations pratiques
Ambrugeat
Pédalo kayak éclipse
Ambrugeat Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 21:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Une soirée exceptionnelle au lac de Sèchemailles !
Le mercredi 12 août, vivez un événement qui ne se reproduira pas avant… 2081 !
À l’occasion de l’éclipse solaire, notre base nautique du lac de Sèchemailles prolongera exceptionnellement son ouverture jusqu’à 21h afin de vous permettre d’observer ce phénomène dans un cadre naturel exceptionnel.
Au programme
• Pédalos
• Kayaks
• Stand Up Paddle
• Paddle géant
Les tarifs restent identiques à ceux d’une journée classique.
Des lunettes de protection seront offertes pour observer l’éclipse en toute sécurité. .
Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 12 85 72 hckc.sportsnature@yahoo.fr
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English : Pédalo kayak éclipse
L’événement Pédalo kayak éclipse Ambrugeat a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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