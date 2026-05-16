Concert Diverticantus (Choeur Suisse) Église de Cormatin Cormatin

Informations pratiques

Cormatin

Concert Diverticantus (Choeur Suisse)

Église de Cormatin Place de l’Église Cormatin Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le temps & son passage un voyage philosophique

Au profit de la sauvegarde de l’église romane Notre-Dame de Lys à Chissey-lès-Mâcon.

Buvette sur place .

Église de Cormatin Place de l’Église Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert Diverticantus (Choeur Suisse)

L’événement Concert Diverticantus (Choeur Suisse) Cormatin a été mis à jour le 2026-06-19 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne