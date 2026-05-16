Concert Diverticantus (Choeur Suisse) Église de Cormatin Cormatin
dimanche 5 juillet 2026 · Église de Cormatin · Cormatin
Informations pratiques
Cormatin
Concert Diverticantus (Choeur Suisse)
Église de Cormatin Place de l’Église Cormatin Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Le temps & son passage un voyage philosophique
Au profit de la sauvegarde de l’église romane Notre-Dame de Lys à Chissey-lès-Mâcon.
Buvette sur place .
Église de Cormatin Place de l’Église Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert Diverticantus (Choeur Suisse)
L’événement Concert Diverticantus (Choeur Suisse) Cormatin a été mis à jour le 2026-06-19 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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