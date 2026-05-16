UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cormatin

Concert Diverticantus (Choeur Suisse) Église de Cormatin Cormatin

dimanche 5 juillet 2026 · Église de Cormatin · Cormatin

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Église de Cormatin
Adresse
Place de l'Église
Ville
71460 Cormatin
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Cormatin

Concert Diverticantus (Choeur Suisse)

Église de Cormatin Place de l’Église Cormatin Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Le temps & son passage un voyage philosophique
Au profit de la sauvegarde de l’église romane Notre-Dame de Lys à Chissey-lès-Mâcon.
Buvette sur place   .

Église de Cormatin Place de l’Église Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Diverticantus (Choeur Suisse)

L’événement Concert Diverticantus (Choeur Suisse) Cormatin a été mis à jour le 2026-06-19 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne

À voir aussi à Cormatin (Saône-et-Loire)