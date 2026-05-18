Concert DJ SET House groovy, disco et electro Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle
Concert DJ SET House groovy, disco et electro Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle samedi 20 juin 2026.
La Rochelle
Concert DJ SET House groovy, disco et electro
Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Vendredi 20 juin à 20h30, La Gueule du Loup accueille DJ Cimaja pour un set house groovy, disco et électro aux sonorités euphoriques et dansantes.
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Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 69 28 81 lagueule_duloup@yahoo.fr
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English :
Friday June 20 at 8:30pm, La Gueule du Loup welcomes DJ Cimaja for a groovy house, disco and electro set with euphoric, danceable sounds.
L’événement Concert DJ SET House groovy, disco et electro La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-15 par Nous La Rochelle
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