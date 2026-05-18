Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert DJ SET House groovy, disco et electro Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle

Concert DJ SET House groovy, disco et electro Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle samedi 20 juin 2026.

Lieu : Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi

Adresse : La Gueule du Loup

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

La Rochelle

Concert DJ SET House groovy, disco et electro

Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Vendredi 20 juin à 20h30, La Gueule du Loup accueille DJ Cimaja pour un set house groovy, disco et électro aux sonorités euphoriques et dansantes.
  .

Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 69 28 81  lagueule_duloup@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Friday June 20 at 8:30pm, La Gueule du Loup welcomes DJ Cimaja for a groovy house, disco and electro set with euphoric, danceable sounds.

L’événement Concert DJ SET House groovy, disco et electro La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-15 par Nous La Rochelle

À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)