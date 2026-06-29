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Concert DJ Tiki Tiki l’Excuse BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Concert DJ Tiki Tiki l’Excuse BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre vendredi 31 juillet 2026.

Lieu
BAGNERES-DE-BIGORRE
Adresse
Au Bar à bière l'Excuse
Ville
65200 Bagnères-de-Bigorre
Département
Hautes-Pyrénées
Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif
Gratuit

Bagnères-de-Bigorre

Concert DJ Tiki Tiki l’Excuse

BAGNERES-DE-BIGORRE Au Bar à bière l’Excuse Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Le vendredi 31 juillet, retrouvez DJ Tiki Tiki sur la piste de la cave à bières L’Excuse, à Bagnères-de-Bigorre ! Un DJ set entraînant pour clôturer le mois de juillet en dansant.
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BAGNERES-DE-BIGORRE Au Bar à bière l’Excuse Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 66 18 

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English :

On Friday, July 31, come see DJ Tiki Tiki on the dance floor at L’Excuse Beer Cellar in Bagnères-de-Bigorre! A lively DJ set to wrap up the month of July with some dancing.

L’événement Concert DJ Tiki Tiki l’Excuse Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-22 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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