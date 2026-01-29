CONCERT DJÉLICIOUS AU CAFÉ DES 4 CHEMINS CAFE DES 4 CHEMINS Montauban-de-Luchon

CONCERT DJÉLICIOUS AU CAFÉ DES 4 CHEMINS

Début : 2026-02-06 21:30:00

2026-02-06

Hip-Hop Band. Funk Soul.

Un MC chevronné aux punchlines affûtées comme une mauvaise foi bien placée, un clavier-saxophoniste nourri à la Néo-soul, et un duo basse-batterie aux influences multiples décident un jour d’arrêter de respecter les frontières des genres. Mauvaise nouvelle pour les puristes ils les démolissent avec méthode.

Ajoutez à cette joyeuse entreprise la capacité presque indécente de Djé à naviguer entre rap et chant sans demander la permission, et vous obtenez un cocktail agile où Hip-hop, Néo-soul et funk cohabitent étonnamment bien — comme quoi, avec un peu d’intelligence, ça peut marcher.

Amoureux du bon mot, des textes ciselés, aussi à l’aise avec le classicisme de The Roots qu’avec la modernité d’Orelsan, Djé puise dans ce grand écart une inspiration évidente. Ses compositions sont le fruit de ses influences multiples — et de celles de ses acolytes — lentement fusionnées par le travail, la passion et quelques débats inutiles mais nécessaires. Des morceaux qui, à force de création collective, ne sont aujourd’hui plus les siens , mais bien les leurs.

Possibilité de restauration locale et végétarienne. .

CAFE DES 4 CHEMINS 1 Rue de Sous-Baylo Montauban-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie contact@quatre-chemins.com

