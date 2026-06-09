Eaux-Bonnes

Concert Djelicious

1 Route du Col d’Aubisque Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25 01:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Vous aimez la musique qui fait bouger et les rythmes chaleureux ? Rejoignez-nous pour une soirée 100% vinyles, basses profondes et ondes positives, animée par Good Bass Sound System !

Que vous soyez un habitué des pistes de danse ou simplement curieux de découvrir l’ambiance unique d’un sound system, tout le monde est le bienvenu. Au programme du gros son, une atmosphère ultra-conviviale et une énergie à couper le souffle.

Venez vibrer avec nous, vous détendre et partager un bon moment !

Concert dans la cadre de la Highline Meeting .

1 Route du Col d’Aubisque Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

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English : Concert Djelicious

L’événement Concert Djelicious Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées