Concert d’Odoneila et des élèves du collège Rosa Parks Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Rennes Jeudi 28 mai, 18h00 Ille-et-Vilaine

Concert et restitution d’ateliers avec l’artiste rennaise Odoneila et des jeunes du collège Rosa Parks. venez découvrir ces performances intenses mêlant R&B contemporain, hip hop, rock et pop.

Concert et restitution d’ateliers avec l’artiste rennaise Odoneila et des jeunes du collège Rosa Parks. En partenariat avec les TransMusicales, venez découvrir ces performances intenses mêlant R&B contemporain, hip hop, rock et plus largement pop.

► gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-28T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-28T22:00:00.000+02:00

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Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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