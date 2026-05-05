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Concert d’Odoneila et des élèves du collège Rosa Parks, Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean, Rennes

Concert d’Odoneila et des élèves du collège Rosa Parks, Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean, Rennes

Concert d’Odoneila et des élèves du collège Rosa Parks, Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean, Rennes jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean

Adresse : 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Concert d’Odoneila et des élèves du collège Rosa Parks Jeudi 28 mai, 18h00 Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T18:00:00+02:00 – 2026-05-28T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-28T18:00:00+02:00 – 2026-05-28T22:00:00+02:00

Concert et restitution d’ateliers avec l’artiste rennaise Odoneila et des jeunes du collège Rosa Parks. En partenariat avec les TransMusicales, venez découvrir ces performances intenses mêlant R&B contemporain, hip hop, rock et plus largement pop.
► gratuit

Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne
Concert et restitution d’ateliers avec l’artiste rennaise Odoneila et des jeunes du collège Rosa Parks. venez découvrir ces performances intenses mêlant R&B contemporain, hip hop, rock et pop.

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