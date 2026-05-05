Concert d’Odoneila et des élèves du collège Rosa Parks, Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean, Rennes

Concert d’Odoneila et des élèves du collège Rosa Parks Jeudi 28 mai, 18h00 Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T18:00:00+02:00 – 2026-05-28T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T18:00:00+02:00 – 2026-05-28T22:00:00+02:00

Concert et restitution d’ateliers avec l’artiste rennaise Odoneila et des jeunes du collège Rosa Parks. En partenariat avec les TransMusicales, venez découvrir ces performances intenses mêlant R&B contemporain, hip hop, rock et plus largement pop.

► gratuit

Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

Concert et restitution d’ateliers avec l’artiste rennaise Odoneila et des jeunes du collège Rosa Parks. venez découvrir ces performances intenses mêlant R&B contemporain, hip hop, rock et pop.