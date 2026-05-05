Concert d’Odoneila et des élèves du collège Rosa Parks, Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean, Rennes
Concert d’Odoneila et des élèves du collège Rosa Parks, Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean, Rennes jeudi 28 mai 2026.
Concert d’Odoneila et des élèves du collège Rosa Parks Jeudi 28 mai, 18h00 Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T18:00:00+02:00 – 2026-05-28T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-28T18:00:00+02:00 – 2026-05-28T22:00:00+02:00
Concert et restitution d’ateliers avec l’artiste rennaise Odoneila et des jeunes du collège Rosa Parks. En partenariat avec les TransMusicales, venez découvrir ces performances intenses mêlant R&B contemporain, hip hop, rock et plus largement pop.
► gratuit
Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne
Concert et restitution d’ateliers avec l’artiste rennaise Odoneila et des jeunes du collège Rosa Parks. venez découvrir ces performances intenses mêlant R&B contemporain, hip hop, rock et pop.
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Beach volley terrains de beach volley Beaulieu Rennes 5 mai 2026
- Beach volley terrains de beach volley Beaulieu Rennes 5 mai 2026
- Impact : la biodiversité en questions Espace des sciences, Les Champs Libres Rennes 5 mai 2026
- Impact la biodiversité en questions – Espace des sciences – Salles d’exposition Rennes 5 mai 2026
- Webinaire Sentinelles de la nature 48 bd Magenta – 35000 Rennes Rennes 5 mai 2026