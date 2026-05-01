Concert | Dom Hutton au Garage Bar Le Garage Bar Cognac

Cognac

Concert | Dom Hutton au Garage Bar

Le Garage Bar 1 rue de l’Isle d’Or Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23 23:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Concert de l’artiste pop-rock Dom Hutton, en trio avec Olivier Lorang à la basse et Fred Ballanger à la batterie.

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Le Garage Bar 1 rue de l’Isle d’Or Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 08 84

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English :

Concert by pop-rock artist Dom Hutton, in trio with Olivier Lorang on bass and Fred Ballanger on drums.

L’événement Concert | Dom Hutton au Garage Bar Cognac a été mis à jour le 2026-05-13 par Destination Cognac