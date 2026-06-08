Concert Dominique Blanc Théâtre Le Carreau – Forbach

Informations pratiques

Forbach

Concert Dominique Blanc

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-02-04 20:00:00

fin : 2027-02-04 21:30:00

Date(s) :

2027-02-04

L’immense comédienne Dominique Blanc, sociétaire de la Comédie-Française, multi-récompensée au cinéma et au théâtre avec plusieurs César et Molière, revient au Carreau après son interprétation remarquée de La Douleur de Marguerite Duras. Révélée au grand public par Patrice Chéreau alors qu’elle est encore aux cours Florent, elle a construit une carrière d’exception entre scène, cinéma et télévision. Mais depuis toujours, Dominique Blanc chante, portée par les chansons qui l’accompagnent depuis l’enfance. Dans un récital très personnel où elle dévoile une nouvelle facette de son engagement d’artiste, elle traverse un répertoire intime de Purcell à Dalida en passant par Mozart, Fréhel, Reggiani ou encore Adamo qu’elle décrit comme ses mantras, ceux qui lui donnent la force de vivre les jours heureux comme les tempêtes. Sur scène, accompagnée au piano par Vincent Leterme, Dominique Blanc nous offre un concert unique, sensible, et nous montre qu’elle n’a pas encore dévoilé tous ses talents. À découvrir !

A partir de 12ans.Tout public

27 .

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 30 info@carreau-forbach.com

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English :

The great actress Dominique Blanc, a member of the Comédie-Française, a versatile performeraward-winning actress in both film and theater—with several César and Molière awards to her credit—returns to the Carreau following her remarkable performance in Marguerite Duras’s *La Douleur*. Discovered by Patrice Chéreau while she was still a student at the Cours Florent, she has built an exceptional career spanning the stage, film, and television. But Dominique Blanc has always sung, inspired by the songs that have accompanied her since childhood. In a deeply personal recital where she reveals a new facet of her artistic commitment, she explores an intimate repertoire—from Purcell to Dalida, via Mozart, Fréhel, Reggiani, and even Adamo—which she describes as her mantras, the ones that give her the strength to weather both happy days and storms. On stage, accompanied on piano by Vincent Leterme, Dominique Blanc offers us a unique, sensitive concert and shows us that she has not yet revealed all her talents. Don’t miss it!

For ages 12 and up.

L’événement Concert Dominique Blanc Forbach a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH