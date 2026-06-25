Concert d’orchestre Ligueil
Concert d’orchestre Ligueil vendredi 24 juillet 2026.
Ligueil
Concert d’orchestre
Ligueil Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24 20:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Concert symphonique
Un orchestre de 30 jeunes musiciens issus des Conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon offrent un programme consacré à Ravel et Beethoven. Ce concert sera suivi d’une grande buvette musicale.
Concert symphonique
Un orchestre de 30 jeunes musiciens issus des Conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon offrent un programme consacré à Ravel et Beethoven. Ce concert sera suivi d’une grande buvette musicale. .
Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 11 95 80 66 festival.station37@gmail.com
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English :
Symphony Concert
An orchestra of 30 young musicians from the National Conservatories of Music in Paris and Lyon will perform a program dedicated to Ravel and Beethoven. The concert will be followed by a large musical reception.
L’événement Concert d’orchestre Ligueil a été mis à jour le 2026-06-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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